«Семья года» России из Северодвинска зарегистрировала рождение 8-го ребенка
В Северодвинском ЗАГС состоялось торжество регистрации рождение ребенка в семье С. Кириллова и Н. Голубцовой. Необычным было то, что это уже восьмой ребенок в семье. Мальчика назвали Иннокентий.
Работники отдела ЗАГС выразили благодарность паре за вклад в развитие семейных ценностей. Новорожденному сыну пожелали великих открытий и широких дорог. Иннокентию вручили подарок - набор для купания с игрушками на присосках для ванной.
Напомним, что в ноябре семья из Северодвинска стала «Семьей года» как «Многодетная семья». Сегодня, когда рождаемость уменьшается, иметь такую большую семью – это подвиг. Пары заводят одного, максимум двух детей, а на большее не решаются, потому что опасаются, что полноценно содержать большую семью будет трудно.
Кроме того, многие мамы тяжело переживают беременность. Им постоянно плохо, их тошнит, они не могут нормально спать, ходить есть, а потом переживают тяжелые роды. Пережить это больше одного раза мало кто хочет.
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