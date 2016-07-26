Что даст Сыктывкару статус столицы Коми?

Республика Коми >> Общество >> 15.12.2021

Комитет Госсовета РК поддержал законопроект "О статусе столицы Коми".

Предыдущий закон принят в 1998 г., утратил свою силу в 2008 г. Возник пробел в правовом поле, на что указала прокуратура еще в 2008 г. Но почему-то 13 лет никто этим вопросом не занимался.

Статус столицы отразится на финансовом состоянии Сыктывкара.

Под столичными следует понимать особые функции, которые не свойственны другим городам. Столица как государственный, административный, экономический, культурный центр республики играет особую роль, поэтому на законодательном уровне нужно закрепить дополнительные преференции для Сыктывкара.

КПРФ, "Справедливая Россия" поддержали законопроект, предложив его принять в первом чтении, а доработать к заседанию сессии в январе 2022 г.

Законопроект даст Сыктывкару возможность разрабатывать программу развития с финансированием за счет республики.

Напомним, что сейчас столицы у Коми нет. Формально ею считается Сыктывкар, но правового статуса как столица город не имеет.

Проектом закона определили понятие "статус" Сыктывкара как столицы Коми. Также там раскрываются функции Сыктывкара, полномочия органов самоуправления по обеспечению Сыктывкаром функций столицы, определяются полномочия госвласти Коми в связи с осуществлением столичных функций Сыктывкаром.





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