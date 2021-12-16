В НАО продолжается прием заявлений на предоставление бесплатных путевок для детей

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 16.12.2021

Заявки на путевки «Мать и дитя», на оздоровительную поездку детей в организованных группах можно подать до 20 декабря в офисах «Мои документы». Путевки бесплатные. Они нацелены на оздоровление детей в санаторных курортных организациях за пределами округа. Путевке «Мать и дитя» рассчитаны на детей 4-12 лет с III группой здоровья, детей 4-15 лет с IV, V группами, нуждающимися по медпоказаниям в санаторно-курортном лечении.

Путевка в санаторно-курортное учреждение рассчитана на детей 13-15 лет II, III групп здоровья, проживающих в Ненецком округе постоянно и нуждающихся по медпоказаниям в санаторном лечении.

Такие бесплатные путевки предоставляются раз в 2 года, если средний доход семьи на человека не превышает двойной величины прожиточного минимума в НАО в расчете на человека. В текущем году размер этой двойной величины прожиточного минимума - 44438 руб. Заявители должны написать заявку и путевку и предоставить пакет необходимых документов.





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