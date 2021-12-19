Финалистам Мурманской лиги КВН будет выделено 5 млн руб. на поездку в Сочи

Мурманская область >> Общество >> 19.12.2021

По инициативе главы Мурманской области А. Чибиса расходы на поездку финалистов Мурманской лиги КВН в Сочи на финал будут компенсированы на 5 млн руб.

Последняя игра сезона прошла во ДК им. Кирова. За победу боролись 6 команд: сборные КГМК, Заозерска, учителей Мурманской области, Алакуртти, «Для вас», «Сверхразум». Ведущим был чемпион Высшей лиги КВН Д. Шуренко («Русская дорога»).

В игре победитель оказался один, но все команды показали высокий уровень, и они не должны останавливаться. Надо идти дальше и пробовать себя в других лигах, показывать на всю страну, какая активная, находчивая и остроумная молодежь в Мурманской области. Губернатор принял решение дать на поездку в Сочи 5 млн руб. всем командам-участникам, которые сегодня играли, чтобы они могли поучаствовать в сочинском фестивале КВН.

3-е место занял «Сверхразум», 2-е - «Сборная Алакуртти», первое - «Для Вас».





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