Вологодскую область включили в топ-20 регионов по качеству жизни

Вологодская область >> Общество >> 20.12.2021

Рейтинг представило Агентство стратегических инициатив. Главным условием для счастья являлась качественная среда жизни, а высокую степень субъективного счастья создает предпосылки для устойчивого развития экономики. Эти 2 параметра позволили Вологодчине стать 160-й в стране.

Рейтинг разработан для оценки удовлетворенности людей соцсферой, местом проживания. На базе рейтинга регион может понять, где у него слабые и сильные стороны. Для каждого формируется индивидуальная карта улучшений по приоритетным ситуациям. Результат помогает определить потребности жителей и предложить идеи регулирования.

Исследование проводили по 10 сферам: медобслуживание, образование, инфраструктура и жилье, потребсфера и досуг, инклюзивность, безопасность, экология, соцзащита, госуслуги, рынок труда, условия для ведения бизнеса. Каждая оценивалась по 3-м направлениям: показатели удовлетворенности, статистические показатели, динамика этих изменений. Использовался 161 показатель, в том числе 77 опросных, статистика, геоаналитика.

В топе оказались Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский округ и др.





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