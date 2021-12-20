Вологодскую область включили в топ-20 регионов по качеству жизни
Рейтинг представило Агентство стратегических инициатив. Главным условием для счастья являлась качественная среда жизни, а высокую степень субъективного счастья создает предпосылки для устойчивого развития экономики. Эти 2 параметра позволили Вологодчине стать 160-й в стране.
Рейтинг разработан для оценки удовлетворенности людей соцсферой, местом проживания. На базе рейтинга регион может понять, где у него слабые и сильные стороны. Для каждого формируется индивидуальная карта улучшений по приоритетным ситуациям. Результат помогает определить потребности жителей и предложить идеи регулирования.
Исследование проводили по 10 сферам: медобслуживание, образование, инфраструктура и жилье, потребсфера и досуг, инклюзивность, безопасность, экология, соцзащита, госуслуги, рынок труда, условия для ведения бизнеса. Каждая оценивалась по 3-м направлениям: показатели удовлетворенности, статистические показатели, динамика этих изменений. Использовался 161 показатель, в том числе 77 опросных, статистика, геоаналитика.
В топе оказались Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский округ и др.
Рекомендуем по теме:
Туристический поезд отвезет путешественников к карельским Деду Морозу и Снегурочке
В Мурманской области в 2022 г. появится новое министерство
Картинная галерея готовит к показу юбилейную выставку работ Ю. Воронова
Ремонт ул. Поэта Романова не помешает лыжникам тренироваться в Вологде
Аграрии Коми готовы повысить удои, а молокозаводы - увеличить объемы переработки
В Коми оленеводы отказываются сдавать мясо на воркутинский пункт
Г. Сараев: «Права детей в Карелии не нарушаются, но они не всегда могут быть реализованы»