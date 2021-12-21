Родители детей, не посещающих детсад, могут получить новогодний подарок в КЦСО

В Комплексном центре соцобслуживания НАО идет выдача новогодних подарков детям от года, не посещающим детсады. Подарки на деньги из регионального бюджета дарят воспитанникам дошкольных организаций, ученикам школ начального звена. Подарки дошколятам, школьникам вручаются в образовательных организациях на новогодних утренниках.



Родители детей, не посещающих дошкольные организации, получают новогодние подарки в КЦСО. Для этого нужно прийти с паспортом, свидетельством о рождении ребенка, свидетельством о регистрации в месте пребывания в Нарьян-Маре, п. Искателей. Очень неудобно, когда во время цифровизации приходиться идти с кипой документов за конфетами.



На 20 декабря 100 подарочных наборов выдано. Подарки выдают законным представителям ребенка в будние с 9:00 до 12:30, 13:30 до 16:00 в каб. 14 на ул. Рабочая, 18.



В 2021 г. на средства бюджета НАО закуплено 7 тыс. подарков. Контракт на их поставку исполняет компания «Трейд». Каждый подарок - это кондитерский набор весом от 1 кг + сувенир.