Жаркое из оленины и розовое пюре повара школ Коми накормили жюри Всероссийского конкурса

В Москве закончился этап конкурса "Лучшая школьная столовая" от Минпросвещения РФ. Представители 61 субъекта продемонстрировали мастерство в кулинарном искусстве.



Коми на конкурсе представили победители республиканского этапа конкурса: начальная школа-детсад Новикбож Усинска, школа № 28 Сыктывкара.



Конкурсанты предлагали успешные практики организации детского питания. Мастера Коми выполнили домашнюю заготовку "Здоровое питание в семье" - жаркое из оленины, картофель, клюквенный соус в порционных горшочках, калитки с творогом, картофелем, брусникой и салат "Парма" из говядины, квашеной капусты с груздями в сметане. На десерт подали желе из черники, молока с морсом из ягод.



Презентация музея "Быт коми ижемцев" также вызвала интерес. После выставки состоялось кулинарное соревнование, где показывали мастерство, умение работать с профессиональной техникой, соблюдение саннорм, технологических карт в начальной школе. На дегустацию жюри представили рыбу "Аппетитну", пюре "Розовое", салат "Мозаика", гренки сырные, яблоки печеные с изюмом, творогом, грецкими орехами. Все блюда были сервированы с любовью.