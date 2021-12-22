Глава Коми раскритиковал муниципальные власти за подготовку к зимнему сезону

Отключение отопления в Коми в зимнее время является халатностью. Коммунальщики вынуждают страдать взрослых и детей. Глава республики В. Уйба прокомментировал недавнее отключение горячей воды и тепла в Сыктывкаре. По причине внеплановых работ 16, 17 декабря в холоде сидели жители 160 жилых домов и социобъектов, в числе которых школы, детсады.



Уйба заявил, что ему надоело наблюдать, как одни перекладывают вину на других. Он поручил министру строительства И. Кузьмичеву и мэру Сыктывкара Н. Хозяиновой выявить причину нарушения графика ремонта сетей. К анализу привлекут «Т Плюс» с Ростехнадзором.



У коммунальщиков было достаточно времени летом, чтобы провести ремонт проблемных участков, но почему-что сейчас начинаются повреждения магистрального трубопровода компании «Т ПЛЮС», а из-за внеплановых работ во время суровой зимы люди мерзнут в собственных квартирах.



Глава региона считает, что в этой ситуации надо разобраться, а мэру муниципалитетов дадут соответствующую оценку.