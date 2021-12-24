А. Цыбульский вручил государственные награды и благодарности специалистам «Звёздочки»

Губернатор Архангельской области наградил за заслуги корабелов Северодвинска, чей труд признают не только в России, но и за рубежом.



Цыбульский вручил награды специалистам завода «Звездочка». Торжество состоялась с участием сотрудников Центра судоремонта, которые поставили рекорд: в кратчайший срок отремонтировали 2 корабля ВМФ Индии. Коллективу пожелали успехов, профессионализма.

3 специалиста получили ордена «За заслуги перед Отечеством». Троим присвоено звание заслуженных машиностроителей РФ. 23 работника получили грамоты Минпромторга РФ.



51 сотрудник ПО «Севмаш» получил региональные, муниципальные и ведомственные награды. Церемония состоялась в Доме техники «Севмаша».



Корабелов награждали гендиректор завода М. Будниченко, глава Северодвинска И. Скубенко, глава Совета депутатов М. Старожилов. Все награды вручены за вклад в создание новых образцов военной техники, выполнение гособоронзаказа.



Среди наград были знаки «Почётный судостроитель», звания «Заслуженный работник Севмаша», «Почетный судостроитель», «Почётный машиностроитель Архангельской области» и грамоты от Минпрома и торговли России, губернатора Архангельской области, горадминистрации Северодвинска.



«Севмаш» основан в 1939 г.