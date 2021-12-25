Что готовят мурманчанам к открытию новогодней ярмарки
Жители города могут приобрести свежую рыбу, пройти по ледяному лабиринту и покататься на коньках.
Новогодняя ярмарка "На Севере - тепло" проходит на ул. Воровского. Здесь уже стоит ледяной лабиринт с избушкой. Также, по традиции, здесь работает елочный базар, по 31 января можно купить елку или сосну. В ярморочных домиках можно приобрести сладости и украшения.
Помимо игрушек и елок здесь можно купить рыбу в брендированном фудтраке передвижной ярмарки "Наша рыба". Он работает ежедневно в 11:00-19:00., 1 января – 13:00-19:00. Ярмарка будет работать до 9 января.
В центре Мурманска работает всесезонный каток из искусственного льда производства Германии. Это прямоугольник 60 на 6 м. Лед подходит для тренировок по фигурном катанию, хоккею, организации массового катания, для создания ледовых горок на улицах и в помещении.
"Мурманконгресс" пока не достроил ледяной лабиринт, который будет в длину до 10 м. Стены украсят световой подсветкой. Лабиринт бесплатный, рассчитан на детей. Рядом есть фотозона - "ледяная избушка".
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