Что готовят мурманчанам к открытию новогодней ярмарки

Жители города могут приобрести свежую рыбу, пройти по ледяному лабиринту и покататься на коньках.



Новогодняя ярмарка "На Севере - тепло" проходит на ул. Воровского. Здесь уже стоит ледяной лабиринт с избушкой. Также, по традиции, здесь работает елочный базар, по 31 января можно купить елку или сосну. В ярморочных домиках можно приобрести сладости и украшения.

Помимо игрушек и елок здесь можно купить рыбу в брендированном фудтраке передвижной ярмарки "Наша рыба". Он работает ежедневно в 11:00-19:00., 1 января – 13:00-19:00. Ярмарка будет работать до 9 января.



В центре Мурманска работает всесезонный каток из искусственного льда производства Германии. Это прямоугольник 60 на 6 м. Лед подходит для тренировок по фигурном катанию, хоккею, организации массового катания, для создания ледовых горок на улицах и в помещении.



"Мурманконгресс" пока не достроил ледяной лабиринт, который будет в длину до 10 м. Стены украсят световой подсветкой. Лабиринт бесплатный, рассчитан на детей. Рядом есть фотозона - "ледяная избушка".



