Что готовят мурманчанам к открытию новогодней ярмарки

Мурманская область >> Общество >> 25.12.2021

Жители города могут приобрести свежую рыбу, пройти по ледяному лабиринту и покататься на коньках.

Новогодняя ярмарка "На Севере - тепло" проходит на ул. Воровского. Здесь уже стоит ледяной лабиринт с избушкой. Также, по традиции, здесь работает елочный базар, по 31 января можно купить елку или сосну. В ярморочных домиках можно приобрести сладости и украшения.
Помимо игрушек и елок здесь можно купить рыбу в брендированном фудтраке передвижной ярмарки "Наша рыба". Он работает ежедневно в 11:00-19:00., 1 января – 13:00-19:00. Ярмарка будет работать до 9 января.

В центре Мурманска работает всесезонный каток из искусственного льда производства Германии. Это прямоугольник 60 на 6 м. Лед подходит для тренировок по фигурном катанию, хоккею, организации массового катания, для создания ледовых горок на улицах и в помещении.

"Мурманконгресс" пока не достроил ледяной лабиринт, который будет в длину до 10 м. Стены украсят световой подсветкой. Лабиринт бесплатный, рассчитан на детей. Рядом есть фотозона - "ледяная избушка".





Рекомендуем по теме:

Ярмарка «Наша рыба» летом начнет ездить по Мурманской области

«Весенняя ярмарка» пройдет у ТРК «ЛОТОС PLAZA»

Эксплуатация катка в центре Мурманска повредила покрытие парка

Ярмарка «Наша рыба» откроется в мурманском ТЦ «Форум»

Сезон уличного катания на коньках откроется в Нарьян-Маре на этой неделе

Еженедельные рыбные ярмарки начинаются в Мурманске


Аграрии Коми готовы повысить удои, а молокозаводы - увеличить объемы переработки

В Коми оленеводы отказываются сдавать мясо на воркутинский пункт

В Олонецком районе строятся и модернизируются животноводческие объекты

На территории цветочной компании Мурманска будут бороться с опаснейшим вредителем

Кировск признан лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса

В рамках акции «Сохраним лес» установили рекорд по высадке деревьев

Онлайн игровые автоматы на реальные деньги Казахстане
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета