В Череповце заработали 2 новогодние ярмарки

Ярмарки в этом году открылись на площадях Химиков и Молодежи. Установлен 21 деревянный домик: 9 у Дворца металлургов, 12 — у Дворца химиков.



На каждой площадке 4 домика отданы организациям общепита, которые продают выпечку и горячие напитки.



Во всех остальных домиках продают новогодние сувениры. Мамы из организации «Я могу!» завезли на ярмарку поделки детей. Дети ходят на мастер-классы, а родители шьют с ними игрушки и прихватки. Родителями 2 дня будут торговать на площади Молодежи, а сменяться будут каждые 2 часа, чтобы не замерзнуть.



Также на площади Молодежи продают товары, сделанные инвалидами вязаные изделия, игрушки, керамику, мыло, подсвечники и деревянные елочки. Все вырученные средства пойдут в помощь НКО, поддерживающим инвалидов. Игрушки от организаций можно купить на пл. Молодежи.



В ассортименте домиков: пряники с новогодней тематикой, кексы, круассаны и имбирное печенье, чай, безалкогольный глинтвейн, пунш, молочный коктейль, сувениры, елочные игрушки, предметы интерьера, куклы.



Ярмарки будут работать каждый день до 7 января, кроме 31 декабря - 2 января.

