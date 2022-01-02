Заполярье могут появиться сервисные управляющие компании

Мурманская область >> Общество >> 02.01.2022

ЖКХ в стране сейчас находится в состоянии реформирования. Появляются новые правила, требования, поправки. Появился тренд в ЖКХ – создание сервисных УК. Практика быстро распространяется в крупных городах. Скоро она появится в Мурманской области.

Управляющие компании не хотят идти в двухэтажные «деревяшки». Старыми считают 7–9-этажные дома 70-х годов 20 века. Сейчас найти 50-летний дом с УК – проблема.

Это жилфонд, где коммуникации изношены, а УК надо тратить много денег на поддержание жизнеспособности, ремонт. Обслуживание – головная боль для УК. Чтобы решить вопрос обслуживания создаются сервисные компании, но пока в качестве пилота.

Суть их работы – участие муниципалитета, контроль местных властей. Это не частная «управляйка».

В рыночных условиях УК приходят в дома не для качественного обслуживания, а для быстрого получения денег в больших объемах. Принятое давно решение передать обслуживание домов в частные руки непродуманное и поспешное.





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