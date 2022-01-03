В Череповце уходящий год запомнился погодными рекордами

В городе наблюдения за температурой ведутся давно. За 100 лет в Череповце зафиксировано два температурных рекорда в феврале минимальный, в июне - максимальный.



В феврале средняя температура была на 6 градусов ниже нормативной, а самым холодным стало 23 февраля с -32,7 градусами. В марте 3 дня отмечались рекорды: 10-го -30, 11-го -28 и 12-го -25.



13 апреля зафиксирован максимум именно для этого числа +17,5 градуса, 18-20 мая +30.



Но больше рекордов зафиксировано в июне, когда среднемесячная температура оказалась выше климатической нормы на 4 градуса. Самый жаркий промежуток времени был 19-25 июня. 6 дней перекрывались все температурные максимумы. 24 июня было +35, причем это рекорд дня и месяца.



9 июля +32,3 градуса. Для северного региона это необычная температура, связанная с глобальным потеплением. Все чаще в разных регионах наблюдается нехарактерная погода, температурные рекорды, а 4 календарных времени года становятся более размытыми и уже не длятся по 3 месяца.