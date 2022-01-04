Глава Коми рассказал о плюсах социального контракта
О программе госпомощи жителям с низким доходом (соцконтракт) рассказал глава Коми В. Уйба.
Программа запущена по инициативе В. Путина по всей России. Социальный контракт заключается между малоимущим гражданином и центром соцзащиты. Срок - 3 месяца - год. Гражданин получает пособие, но должен прилагать усилия для финансовой независимости - проходить переобучение, получать профессию, открывать собственное дело. Включена поддержка и на развитие подсобного хозяйства.
Соцконтракт заключают для преодоления трудностей, если жизнь ухудшились, и сам человек справиться не в состоянии (временная потеря трудоспособности из-за болезни, травмы, забота о родственниках).
Каждое направление предполагает финпомощь гражданам. При организации ИП, самозанятости люди смогут получить 250 тыс. руб. Если человек зарегистрирован для ведения подсобного хозяйства - 100 тыс. руб.
Нужно пройти дополнительное обучение, так как человек, начинающий дело, должен владеть азами бизнеса.
Инструментом соцподдержкии пользуются сельские жители: в районах в программе участвуют 1848 человек, в городах – 1167.
В 2021 г. на финансирование соцконтракта направлено 250 млн руб., в том числе 75 млн руб. из бюджета Коми.
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