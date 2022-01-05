Петрозаводский стилист предсказала смену моды на оверсайз в 2022 г.

Республика Карелия >> Общество >> 05.01.2022

Стилист-профессионал и мастер индивидуального стиля Е. Кудрявец рассказала о тенденциях 2022 г. в одежде и смене моды на оверсайз.
Если вещь популярна, это не значит, что ее можно носить весь год или несколько лет. Среди микротрендов бахрома, бархат. Они актуальны, но будут такими недолго.

Вещи, не потеряющие популярности, - брючные костюмы, жемчужные нитки и юбки-плиссе.

Из моды ушел оверсайз, а приталенность стала более популярной. Сейчас приталенными делают даже широкие вещи.

В Perlamuter в Петрозаводске прошел мастер-класс К. Диановой — стилиста и историка моды. Она считает, что сегодняшние модные тенденции - закономерный результат обстановки последних 2-х лет – пандемии. Это также логический результат прошлого этапа развития моды.

В моде нет таких понятий как модно или не модно. Нужно думать о том, гармонирует образ с человеком или нет. Мода изменилась. Если в 20 веке стилисты пытались создать нечто усредненное из любого образа, сейчас мода пляшет от внешности. Нужно самовыражаться как считаешь нужным, не нарушая закон, не оскорбляя ничьих чувств.





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