Мастер-классы и тематические мероприятия состоятся в художественном музее Мурманска
Мастер-классы пройдут в 3-х зданиях музея 6, 7, 9 января.
Художественный музей предлагает программу мероприятий, мастер-классов во время новогодних каникул.
Вчера в КВЦ Русского музея на ул. С. Перовской, 3 прошел мастер-класс "На бал к императрице". Здесь можно было окунуться в атмосферу балов Российской империи, пройти "Азбуку бала", ознакомиться с дворцовым этикетом, костюмами, выполнить парадные портреты в коллаже с использованием тканей и декора.
Также прошел мастер-класс "Легкое дуновение веера" об истории, методах изготовления вееров. Мероприятие состоялось на выставке "Простая вещь – веер".
Сегодня можно будет создать рождественскую открытку на мастер-классе "Открытка на Рождество", а потом узнать о чайных традициях русского народа, создать свою чайную смесь для подарочной упаковки.
8 января состоятся 2 мастер-класса "Портрет зимы" о зиме в изобразительном искусстве.
9 января пройдут мастер-классы "Хлопушки, посох…" об истории новогодних игрушек.
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