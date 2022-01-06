Мастер-классы и тематические мероприятия состоятся в художественном музее Мурманска

Мастер-классы пройдут в 3-х зданиях музея 6, 7, 9 января.



Художественный музей предлагает программу мероприятий, мастер-классов во время новогодних каникул.



Вчера в КВЦ Русского музея на ул. С. Перовской, 3 прошел мастер-класс "На бал к императрице". Здесь можно было окунуться в атмосферу балов Российской империи, пройти "Азбуку бала", ознакомиться с дворцовым этикетом, костюмами, выполнить парадные портреты в коллаже с использованием тканей и декора.



Также прошел мастер-класс "Легкое дуновение веера" об истории, методах изготовления вееров. Мероприятие состоялось на выставке "Простая вещь – веер".



Сегодня можно будет создать рождественскую открытку на мастер-классе "Открытка на Рождество", а потом узнать о чайных традициях русского народа, создать свою чайную смесь для подарочной упаковки.



8 января состоятся 2 мастер-класса "Портрет зимы" о зиме в изобразительном искусстве.



9 января пройдут мастер-классы "Хлопушки, посох…" об истории новогодних игрушек.



