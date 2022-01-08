В Вологде ограничат движение большегрузов по мосту через реку Шограш
Из-за трудностей движения крупных машин при повороте на кольцо с ул. Герцена мэр Вологды С. Воропанов предлагает запретить там проезд грузовикам. Эту идею поддерживает подрядчик и ГИБДД.
На правом мосту через р. Шограш идет ремонт. Транспорт двигается лишь по левому мосту. Пришлось организовать по одной полосе в каждом направлении, что создало скопление машина на подъездах к мосту.
По узкому пространству большегрузам двигаться сложно, поэтому грузовикам въезд на мост запретят с 10 января. Департаментом горхозяйства будут установлены предупреждающие аншлаги на ул. Можайского, Герцена, Конева. Также проработают комплексную схему для движения крупногабаритного транспорта, у водителей должны быть варианты объезда. Например, через ул. Чернышевского, парк «Восток», ул. Дальнюю и мост 800-летия.
Демонтированы барьерные и перильные ограждения, идет разборка мостового полотна, снятие асфальта, защитного, выравнивающего слоев бетона, разбирают швы балок. За январь планируется убрать 3 пролета и разобрать узлы сопряжения. Также разберут насадки опор.
При планировании маршрута нужно рассматривать объездные пути по Окружному шоссе, Осановскому проезду.
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