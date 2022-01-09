В правительстве Архангельской области показали, что входит в набор новорожденного
С 2022 г. при рождении ребенка вручают наборы «Подарок новорожденному». С января все роженицы получают подарки.
В них входит:
- одежда (кофта, комбинезон, шапочка, штаны, ползунки, боди);
- расческа и щетка;
- детская присыпка и крем;
- погремушка;
- пеленки, салфетки, слюнявчики, полотенце;
-соска.
В наборе также есть поздравительная открытка от губернатора, брошюра с обозначенными мерами соцподдержкой для семей с детьми.
Губернатор А. Цыбульский рассказал, что состав набора сделали максимально полезным. Там вещи, нужные малышам в первые месяцы - средства гигиены, предметы одежды. Уникальность подарка в брендированных вещах «Рожденный в Архангельской области».
Набор привозят на дом молодым родителям, а с февраля будут выдавать прямо в родильных отделениях.
Обеспечить родителей подарками еще летом предложил губернатор, а идею подсказали жители региона. Архангельский набор новорожденному не самый дорогой по сравнению с другими регионами.
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