В правительстве Архангельской области показали, что входит в набор новорожденного

С 2022 г. при рождении ребенка вручают наборы «Подарок новорожденному». С января все роженицы получают подарки.



В них входит:



- одежда (кофта, комбинезон, шапочка, штаны, ползунки, боди);

- расческа и щетка;

- детская присыпка и крем;

- погремушка;

- пеленки, салфетки, слюнявчики, полотенце;

-соска.



В наборе также есть поздравительная открытка от губернатора, брошюра с обозначенными мерами соцподдержкой для семей с детьми.



Губернатор А. Цыбульский рассказал, что состав набора сделали максимально полезным. Там вещи, нужные малышам в первые месяцы - средства гигиены, предметы одежды. Уникальность подарка в брендированных вещах «Рожденный в Архангельской области».

Набор привозят на дом молодым родителям, а с февраля будут выдавать прямо в родильных отделениях.



Обеспечить родителей подарками еще летом предложил губернатор, а идею подсказали жители региона. Архангельский набор новорожденному не самый дорогой по сравнению с другими регионами.

