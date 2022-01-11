В НАО начался прием заявлений на предоставление путевок в оздоровительный лагерь

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 11.01.2022

На Черноморском побережье летом отдохнут 220 детей округа из числа сирот, оставшихся без родительского попечения, из семей в трудной ситуации. На покупку путевок из регионального бюджета направят 11,3 млн руб. Прием заявлений уже начался и продлится до 1 апреля.

Также в этом месяце будут объявлены закупочные процедуры, выберут лагерь. Заезд первой смены - в июне-июле, второй – в июле-августе.
Право получить льготные путевки в оздоровительный лагерь могут получить раз в год дети-сироты, без попечения родителей в возрасте 7-16 лет, раз в 2 года дети 7-16 лет из семей в трудной ситуации, опасном положении, на содержании/воспитании заменяющего родителей лица.
Для этого нужно предоставить в МФЦ заявление, копию свидетельства о рождении, копии документов о статусе лица, заменяющего родителя. Если заявок будет больше, чем путевок, как будет проходить выбор, не сообщается.

В 2021 г. за счет окружного бюджета лагерь «Лазуревый берег» в Геленджике посетили 208 человек из Ненецкого округа.





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