В Череповце завершен этап реконструкции Соляного сада 19 в.

>> Общество >> 13.01.2022

Соляной сад – парк, основанный в конце 19 века мэром И. Милютиным. Он выкупил эту землю, которая ранее использовалась для складирования соли. Площадь - 2,6 га. Здесь он заложил сад, передав его городу. Новая часть парка разрабатывалась инженером-лесоводом Н. Астаховым.

Проект восстановления исторического дендропарка победил на Всероссийском конкурсе комфортной горсреды Минстроя в категории «Исторические поселения». В 2020 г. на реконструкцию федеральный бюджет выделил 50 млн руб.

Сейчас завершен первый этап реконструкции. Мэр Череповца В. Германов побывал в саду, где установили скамейки, качели, перголы, сделали подсветку деревьев и лабиринт из туй, установили арт-объекты.

Реконструкция продолжается и полностью будет завершена в этом году. Здесь установят систему видеонаблюдения, детскую зону «Соляные холмы» и стильные торговые павильоны.

Но череповчане считают, что в парке мало что изменилось, а денег в него вложили много, но фактически ничего не изменилось. Кроме того, парк был долгое время закрыт, а ради чего – не понятно.





Рекомендуем по теме:

Теплые раздевалки и подсветку трасс сделали на лыжном стадионе в Череповце

В сквере «Детский парк» в п. Искателей провели работы по озеленению

Началась реконструкция Республиканского стадиона в Сыктывкаре

В Череповце взялись за старые ларьки

В 5,9 млн руб. обойдется благоустройство поселка Искателей в НАО

Мичуринский парк Сыктывкара изменит лицо


В Коми узаконят перевозки такси в соседние регионы

В Вологде будут судить организаторов местной ячейки «Свидетелей Иеговы»

Известные Олимпийские участники всех времен

Турецкому инвестору предложили участок в Медвежьегорске под размещение элитного отеля

«StansEnergy» собирается выкупить 100% Якшинского калийного месторождения

Служба горхозяйства Вологды ищет подрядчика для доработки документации по Некрасовскому мосту

К тюленям Мурманского океанариума пришли ветеринары
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета