В Череповце завершен этап реконструкции Соляного сада 19 в.

Соляной сад – парк, основанный в конце 19 века мэром И. Милютиным. Он выкупил эту землю, которая ранее использовалась для складирования соли. Площадь - 2,6 га. Здесь он заложил сад, передав его городу. Новая часть парка разрабатывалась инженером-лесоводом Н. Астаховым.



Проект восстановления исторического дендропарка победил на Всероссийском конкурсе комфортной горсреды Минстроя в категории «Исторические поселения». В 2020 г. на реконструкцию федеральный бюджет выделил 50 млн руб.



Сейчас завершен первый этап реконструкции. Мэр Череповца В. Германов побывал в саду, где установили скамейки, качели, перголы, сделали подсветку деревьев и лабиринт из туй, установили арт-объекты.



Реконструкция продолжается и полностью будет завершена в этом году. Здесь установят систему видеонаблюдения, детскую зону «Соляные холмы» и стильные торговые павильоны.



Но череповчане считают, что в парке мало что изменилось, а денег в него вложили много, но фактически ничего не изменилось. Кроме того, парк был долгое время закрыт, а ради чего – не понятно.

