Госавтоинспекция Карелии занялась водителями, забывшими про ремни безопасности
ГИБДД республики проведет профилактические рейды с целью напомнить водителям правила безопасности. До 22 января сотрудники Госавтоинспекции будут напоминать о необходимости пристегивания ремней безопасности, удерживающих устройств для детей.
Мероприятия пройдут по всей республике. Инспекторы ДПС будут проверять использование ремней безопасности. Проверки подлежат легковые авто, междугородние/международные автобусы. Особое внимание уделят соблюдению норм перевозки детей в авто и школьных автобусах.
В прошлом году в рамках ежедневного контроля безопасности дорожного движения инспекторы привлекли к админответственности 6914 пассажиров и водителей.
Пассажир несет ответственность за непристегнутый ремень — штраф 500 руб. Также он должен заплатить штраф 1 тыс. руб. за одного непристегнутого пассажира, поэтому лучше пристегнуться сразу же, перед стартом поездки. Если человек не пристегнут, при возникновении ДТП у него больше вероятность пострадать.
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