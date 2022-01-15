Госавтоинспекция Карелии занялась водителями, забывшими про ремни безопасности

Республика Карелия >> Общество >> 15.01.2022

ГИБДД республики проведет профилактические рейды с целью напомнить водителям правила безопасности. До 22 января сотрудники Госавтоинспекции будут напоминать о необходимости пристегивания ремней безопасности, удерживающих устройств для детей.

Мероприятия пройдут по всей республике. Инспекторы ДПС будут проверять использование ремней безопасности. Проверки подлежат легковые авто, междугородние/международные автобусы. Особое внимание уделят соблюдению норм перевозки детей в авто и школьных автобусах.

В прошлом году в рамках ежедневного контроля безопасности дорожного движения инспекторы привлекли к админответственности 6914 пассажиров и водителей.

Пассажир несет ответственность за непристегнутый ремень — штраф 500 руб. Также он должен заплатить штраф 1 тыс. руб. за одного непристегнутого пассажира, поэтому лучше пристегнуться сразу же, перед стартом поездки. Если человек не пристегнут, при возникновении ДТП у него больше вероятность пострадать.






Рекомендуем по теме:

Вопросы безопасности перевозки детей обсудили в Мурманске

В Сортавальском районе провели проверку туристических автобусов

В Коми должностные лица перекладывают ответственность за перевозку детей на родителей

"Безопасная весна" прошла в Эжвинском районе Сыктывкара

Оперативно-профилактическое мероприятие "Мотоцикл" проели в НАО

В центре допобразования "Лапландия" пройдут IX открытые соревнования "Первая помощь"


Турецкому инвестору предложили участок в Медвежьегорске под размещение элитного отеля

Известные Олимпийские участники всех времен

«StansEnergy» собирается выкупить 100% Якшинского калийного месторождения

К тюленям Мурманского океанариума пришли ветеринары

В НАО продолжается прием заявлений на предоставление бесплатных путевок для детей

Школьник из Мурманска стал призёром образовательного проекта Другое дело

Работу фотографа из Архангельска отметили в конкурсе National Geographic «Дикая природа России»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета