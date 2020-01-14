В НАО состоялось торжественное мероприятие в честь 300-летия прокуратуры

Во Дворце культуры «Арктика» ветераны и сотрудники прокуратуры НАО принимали от губернатора НАО поздравления. В рамках мероприятия вручены ведомственные и государственные награды, благодарности, присвоены чины.



300 лет прокуратура стоит на страже закона, защите свобод граждан. Прокуратуре округа 90 лет. В качестве подарка Ю. Бездудный вручил прокуратуре картину.



Потом глава региона вручал благодарственные письма за профессионализм, вклад в законность, правопорядок, обеспечение свобод гражданина в НАО.



Знак «Почетный работник РФ» получил Д. Теллин – зампрокурора округа, «За безупречную службу в прокуратуре РФ» – старпом прокурора А. Хитрова.



Лучших отметили грамотами Генпрокурора РФ, медалями «300 лет прокуратуры России» от лица президента России, благодарственными письмами от депутатов НАО, сенаторов Р. Галушиной и Д. Гусева, депутата С. Коткина.



Напомним, что российская прокуратура учреждена в 1722 г. по Указу Петра I, а в 1995 г. установлен профессиональный праздник прокуратуры России. Это День работника прокуратуры.