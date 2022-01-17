В Архангельске открылся первый магазин «ВкусВилл»

В городе открылся магазин «ВкусВилл», специализирующийся на здоровом питании. Это новая точка на месте магазина «Ткани». После глобальной реконструкции здесь все переделали, даже ломали стены.



Новый магазин относится к сети «ВкусВилл», основанной в 2009 г. в Москве А. Кривенко. Тогда он назывался «Избкнка». Сейчас магазины сети есть в 50 городах, их 1300.



Несмотря на то, что магазин недавно открылся, некоторые продукты в нем уже закончились, а полки опустели. Разобрали молочку, мясную продукцию и замороженную.



Продавцы, работающие в магазине, временные. Они приехали в Архангельск в командировку. Идет отбора персонала для постоянной работы.



Горожане считают, что цены в магазине завышенные, но это можно пережить, потому что здесь есть продукты, которых нет в других магазинах, в том числе диетическое питание и молочка. Но здесь продают нагетсы и прочую продукцию, которая со здоровым питанием не ассоциируется. Яйца здесь меньше 100 руб. не стоят, и возникает вопросы – они выращено на экоферме и какие-то особенные?

