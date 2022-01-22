На время Чемпионата Мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре изменится движение транспорта

Республика Коми >> Общество >> 22.01.2022

В Сыктывкаре изменят движение транспорта во время Чемпионата Мира по хоккею с мячом. С 1 марта до 5 апреля будет организованно движение автотранспорта только в одну сторону по ул. Карла Маркса (Октябрьский пр. в сторону ул. Коммунистическая), Куратова (Октябрьский пр. в сторону ул. Первомайская), Западная (ул. Пушкина - ул. Куратова).

На ул. Карла Маркса (от Октябрьского пр. до ул. Коммунистическая) введут следующие ограничения: запретят остановку по четной стороне и стоянку по нечетной стороне в 22:00-06:00.

На ул. Куратова (от Октябрьского пр. до ул. Первомайская) запретят стоянку в 22:00 - 06:00 с обеих сторон.

На ул. Западная (от ул. Пушкина до ул. Куратова) запретят остановку транспорта по четной стороне.

Изменения временные и нужны для того чтобы не создавать проблем на дороге, когда в город приедут гости, спортсмены, болельщики и функционеры, что повысит дорожную загрузку. Это позволит избежать пробок и исключит вероятность террактов.





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