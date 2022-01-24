В Кировске пройдет международный фестиваль снежно-ледовых скульптур «Снеголед»
Сегодня на территории экскурсионно турцентра «Снежная Деревня» стартовал XI международный фестиваль снежных и ледовых скульптур «Снеголед». Он продлится до 30 января. Посетители увидят работу профессиональных скульпторов, которые будут работать над снежно-ледовыми фигурами, композициями высотой от 3 м.
Завершит фестиваль шоу-конкурс «Бешеная пила» 29 января в Апатитах на пл. Ленина. 5 команд мастеров за 90 минут сделают шедевры ледяного зодчества на глазах у зрителей. Об этом рассказал глава Комитета по туризму Мурманской области А. Елисеев.
Все мероприятия фестиваля бесплатные, поэтому горожан ждут для оценки мастерства конкурсантов, памятных фотоснимков с ледяными работами. Это возможность увидеть работу мастеров своего дела, а не только результат их усилий и фантазии.
Конкурс проводится при поддержке горадминистрации г. Апатиты, кировского турцентра «Снежная Деревня» и Апатитского Дворца культуры им. В. Егорова.
Рекомендуем по теме:
На квотируемые места в Мурманскую область устроились 100 медработников
Победителей конкурса «Народный доктор» наградили в Вологде
Что готовят мурманчанам к открытию новогодней ярмарки
Врачам НАО вручили медали «За жертвенное служение»
«Секретный миллионер» подарил сыктывкарцам 5,5 млн руб.
В Череповце заработали 2 новогодние ярмарки
В Корткеросском районе открылась ферма на 140 голов