В Кировске пройдет международный фестиваль снежно-ледовых скульптур «Снеголед»

Сегодня на территории экскурсионно турцентра «Снежная Деревня» стартовал XI международный фестиваль снежных и ледовых скульптур «Снеголед». Он продлится до 30 января. Посетители увидят работу профессиональных скульпторов, которые будут работать над снежно-ледовыми фигурами, композициями высотой от 3 м.



Завершит фестиваль шоу-конкурс «Бешеная пила» 29 января в Апатитах на пл. Ленина. 5 команд мастеров за 90 минут сделают шедевры ледяного зодчества на глазах у зрителей. Об этом рассказал глава Комитета по туризму Мурманской области А. Елисеев.



Все мероприятия фестиваля бесплатные, поэтому горожан ждут для оценки мастерства конкурсантов, памятных фотоснимков с ледяными работами. Это возможность увидеть работу мастеров своего дела, а не только результат их усилий и фантазии.



Конкурс проводится при поддержке горадминистрации г. Апатиты, кировского турцентра «Снежная Деревня» и Апатитского Дворца культуры им. В. Егорова.