Атомный ледокол "Сибирь" прибыл в порт приписки Мурманск
Первый серийный атомный ледокол 22220 "Сибирь", входящий в состав "Атомфлота" прибыл в свой порт приписки – Мурманск. Его выпустили 12 января на Балтийском заводе, входящем в Объединенную судостроительную корпорацию.
Судно будет работать на маршрутах Северного морского пути.
Ледокол "Сибирь" стал вторым судном проекта 22220, построенным по заказу "Атомфлота". Его начали строить в 2015 г., спустили на воду в 2017 г.
Ледоколы этого проекта самые мощные ледокольные суда в мире. Они обеспечивают круглогодичную навигацию в Западной Арктике. В ближайшее время они станут основой гражданского ледокольного флота страны.
Головное судно этого проекта - «Сибирь». Судно ошвартовано у причала базы «Атомфлот» «Росатома».
Справка. Судно самое крупное из ледокольных в мире. В высоту оно достигает 15-этажного дома, а длина занимает 1,5 футбольных поля. Прибытие такой махины вызвало интерес местных жителей, но увидеть ее они могут только с большого расстояния.
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