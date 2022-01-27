Ненецкий округ присоединится к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»
Сегодня жители НАО могут взять «хлебный паек», который напоминает о стойкости ленинградцев. Для акции памяти хлеб испек Ненецкий союз потребительских обществ.
Цель акции, посвященной Дню освобождения Ленинграда от блокады, — рассказать о преступлении нацистов и подвиге населения блокадного города. Ключевой символ акции - кусочек хлеба 125 гр. — минимальная норма хлеба на день для жителей города.
Символический кусок блокадного хлеба можно взять в закусочной, кулинарии «Север», магазине «Кристалл».
«Блокадный хлеб» проходит с 18 января по всей России. В НАО проходят уроки памяти, онлайн показ кинофильмов о блокаде Ленинграда, раздают блокадные ленты, информационные материалы.
Напомним, что блокада Ленинграда продолжалась 872 дня. Ежедневно люди сталкивались с тяжкими испытаниями. В блокадном городе погибло до 1,5 млн человек, и большая часть из них от голода. Многие не выдерживали питания по 125 гр. хлеба в сутки, другой пищи не было. Приходилось охотиться на мышей, крыс, голубей, бездомных животных.
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