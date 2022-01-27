Ненецкий округ присоединится к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 27.01.2022

Сегодня жители НАО могут взять «хлебный паек», который напоминает о стойкости ленинградцев. Для акции памяти хлеб испек Ненецкий союз потребительских обществ.

Цель акции, посвященной Дню освобождения Ленинграда от блокады, — рассказать о преступлении нацистов и подвиге населения блокадного города. Ключевой символ акции - кусочек хлеба 125 гр. — минимальная норма хлеба на день для жителей города.

Символический кусок блокадного хлеба можно взять в закусочной, кулинарии «Север», магазине «Кристалл».

«Блокадный хлеб» проходит с 18 января по всей России. В НАО проходят уроки памяти, онлайн показ кинофильмов о блокаде Ленинграда, раздают блокадные ленты, информационные материалы.

Напомним, что блокада Ленинграда продолжалась 872 дня. Ежедневно люди сталкивались с тяжкими испытаниями. В блокадном городе погибло до 1,5 млн человек, и большая часть из них от голода. Многие не выдерживали питания по 125 гр. хлеба в сутки, другой пищи не было. Приходилось охотиться на мышей, крыс, голубей, бездомных животных.





Рекомендуем по теме:

В рамках Года памяти и славы в НАО провели более 70 мероприятий

Северодвинский хлебокомбинат запустил новую линию батонов

Японский молочный хлеб «Хоккайдо»: рецепт

В столице НАО возобновили производство пшеничного хлеба

Ненецкие пекари получили с начала года 39 млн субсидий

Жители Карелии начали отказываться от покупки макарон и хлеба


«Секретный миллионер» подарил сыктывкарцам 5,5 млн руб.

В Корткеросском районе открылась ферма на 140 голов

Пансионат для пациентов онкодиспансера откроют в Карелии

В Петрозаводске построят новый технопарк

1,5 млрд руб. направят на ремонт школ в Карелии

САФУ со второй попытки запустил конкурс с призами для вакцинированных студентов

Служба занятости Вологодской области с 2022 года перейдет на платформу «Работа в России»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета