Территория "Оплеснина – Октябрьский – Катаева – Кирпичная" станет пилотной в застройке Сыктывкара

Первый пилотный проект развития Сыктывкара - "Оплеснина – Октябрьский пр. – Катаева – Кирпичная".



На участке есть ветхие дома, нежилые здания, общежития, общественные здания. Уже проработана дорожная карта развития территории, определены мероприятия. Для реализации КРТ нужна проработка вопросов согласования строительства высоток с учетом приказа Росавиации.

Лимит высоты зданий снижает финансовую и экономическую привлекательность квартала, осложняет работу инвестора.



Был проведен опрос среди жителей территории, и горожане допускали вариант строительства высотных домов. Но не все разделяют это мнение.



Минэкономразвития Коми подключился к проблеме. Есть риск, что 300 млн руб. не будут освоены, как это было в Сочи, где построили аэропорт в черте городе, а значит отпала возможность строить высотки. Горадминистрации приходится вносить изменения в техрегламенты аэропортов.



Глава Коми В. Уйба напоминает, что программа развития Сыктывкара до 2026 г. может быть провалена, если долго раскачиваться, поэтому решать проблемы надо оперативно.



На территории идет работа, которая займет 17-24 месяцев. Надо рассмотреть территорию вместе с развитием Сыктывдинского района.