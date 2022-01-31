72% жителей Карелии пользуются интернетом

Республика Карелия >> Общество >> 31.01.2022

В 2014 г. почти ежедневно интернетом пользовались около 58% жителей республики от 15 лет. Сейчас их доля 72%, о чем сообщает Карелиястат.

15% жителей не пользуются интернетом. 3% в сети были год назад. 73% не видят необходимости, 37% не имеют достаточно навыков для работы в сети, 7% бояться за свою безопасность и не хотят нести лишние траты на подключение, электроэнергию, абонентскую плату.

Статистика приведена в преддверии международного дня без интернета. Он отмечается ежегодно в последнее январское воскресенье.

Конечно, не пользоваться интернетом – это выбор, который делает человек, основываясь на своих убеждениях. Но сколько этот человек теряет? Сейчас из интернета можно получить любую информацию, в том числе полезную, но человек себя этой возможности лишает.

Чаще всего интернетом не пользуются пожилые люди в сельской местности, но и им не удается оставаться в стороне от сети, так как интернетом пользуются их дети и внуки, показывают что-то интересное, поэтому и интерес постепенно растет.





Рекомендуем по теме:

МТС обеспечила 86 тыс. жителей Архангельской области 4G-интернетом

77% жителей Коми активно пользуются интернетом

В НАО прокладывают наземный канал связи с отдаленными поселками

В Карелии начинает работу программа по увеличению доступа к скоростному интернету

Ставки на футбол в букмекерской конторе

Вулкан - лучшее место для заработка реальных денег в сети


На Архангельском ЦБК хотят наладить выпуск медицинского кислорода в рамках подготовки к очередной волне пандемии

Прокуратура выясняет обстоятельства, при которых из-за досмотра пассажиры не успели на поезда из Мурманска в Москву и Петербург

Управляющие компании Печоры восстанавливают тепло в многоквартирных домах

«Настоящий вологодский Новый год» стартовал 2 января в Вологде

Глава НАО обещал отправить нерадивых чиновников в тундру

Под Череповцом продается турбаза с 13, 8 га земли

В библиотеках Архангельска назвали самых популярных авторов
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета