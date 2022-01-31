72% жителей Карелии пользуются интернетом

В 2014 г. почти ежедневно интернетом пользовались около 58% жителей республики от 15 лет. Сейчас их доля 72%, о чем сообщает Карелиястат.



15% жителей не пользуются интернетом. 3% в сети были год назад. 73% не видят необходимости, 37% не имеют достаточно навыков для работы в сети, 7% бояться за свою безопасность и не хотят нести лишние траты на подключение, электроэнергию, абонентскую плату.



Статистика приведена в преддверии международного дня без интернета. Он отмечается ежегодно в последнее январское воскресенье.



Конечно, не пользоваться интернетом – это выбор, который делает человек, основываясь на своих убеждениях. Но сколько этот человек теряет? Сейчас из интернета можно получить любую информацию, в том числе полезную, но человек себя этой возможности лишает.



Чаще всего интернетом не пользуются пожилые люди в сельской местности, но и им не удается оставаться в стороне от сети, так как интернетом пользуются их дети и внуки, показывают что-то интересное, поэтому и интерес постепенно растет.