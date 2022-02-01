Вологодская компания построит в Вельске 3 социальных дома
Контракт на 260 млн руб. на строительство на ул. Чехова в Вельске 3-х социальных домов заключен по итогам тендера с «Термоизолстрой».
Строительство зданий жилых и нежилых - ключевой вид деятельности компании. Она работает в Вологодской и Архангельской областях, часто по заказам органов власти.
Построенные в Вельске дома будут финансировать по нацпроекту «Жилье и городская среда», а получателями новых квартир будут участники 4-го этапа программы по переселению граждан из аварийного жилфонд до 2025 г. Срок окончания строительства — август 2023 г.
Идет подготовка земли к застройке. Глава Минстроя Архангельской области В. Полежаев называет Вельск одной из крупнейших развивающихся территорий южной части региона. Новостройки преобразят город и ликвидируют 5 тыс. кв. м аварийного жилфонда. Новых квартир будет 111, в них заселятся 298 человек. Ветхого жилья в Вельске много, его уже давно пора вывести из эксплуатации, но переселять жителей некуда. Дома построят лишь через 1,5 года, если не будет срыва графика.
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