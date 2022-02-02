В Мурманске продают здание церкви за 99 млн руб.

В Мурманске продается здание полноевангельской церкви. Выставлена цена 99 млн руб. Причиной продажи называется низкая посещаемость.

Продают здание с участком земли 3860 кв. м. Здание на ул. Полярной Дивизии у Молодежного парка, 4 имеет площадь 952 кв. м. Оно нежилое, но в нем есть отопление на дизтопливе.



Пастор Мурманской полноевангельской церкви А. Казанов рассказал, что здание принадлежит Новоапостольской церкви, которая является головной. Прихожане могут арендовать здание у нее. В настоящий момент нет понимания о дальнейшей судьбе здания, и где придется собираться, если его продадут. Сейчас цена, по которой здание решили продать, завышенная, поэтому вряд ли покупатель быстро найдется.



Пройдут недели и месяца, возможно, придется цену снизить. У церкви договор аренды заканчивается в апреле.



В городе продаются и другие крупные здания, например, торговые центры, и тоже из-за низком посещаемости. Это говорит о том, что владельцы не могут создать пространство, которое отвечало бы требованиям горожан. Все, что им предлагают, давно устарело.