Авиакомпания Smartavia запустит прямые летние рейсы между Воронежем и Мурманском
Smartavia запускает прямые рейсы между Мурманском и Воронежем. Цена билета – 4-8 тыс. руб.
Первый самолет прилетит в Мурманск 4 июня. Билеты уже поступили в продажу, а их цена зависит от даты и дня недели. Время в пути - 3 часа 15 мин. Самолет из Воронежа будет вылетать по субботам до 3 сентября, в обратном направлении - в пятницу. Билеты в Воронеж будут стоить больше, чем обратно, и чем это объясняется, понять трудно. Вылеты по субботам также вызывают вопросы, потому что это самый невостребованный день недели для путешествий.
Раньше прямых самолетов и поездов до Мурманска из Воронежа не было. Пересадки не добавляли удобства пассажирам, а железнодорожное путешествие длилось больше 2-х дней.
Мурманск и Воронеж получили финподдержку на перелеты в рамках субсидирования. Самолеты должны были курсировать с мая, но в данный момент билеты продаются на лето.
Туристы приезжают в Мурманск ради северного сияния, Териберки, где проходили съемки фильма «Левиафан». Что делают мурманчане в Воронеже, не понятно.
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