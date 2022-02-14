В 2022 г. в Череповце обновят железнодорожный вокзал

В этом году в Череповце отремонтируют железнодорожный вокзал, о чем сообщила пресс-служба Северной железной дороги. Благоустроят инфраструктуру СЖД для пассажиров на 6 вокзалах.



В первую очередь вокзалы приспособят для маломобильных граждан, реконструируют входы со стороны города и перрона, адаптируют для инвалидов залы ожидания, туалеты, кассовые залы, изменят систему информирования, навигации.



Также реконструкция ждет железнодорожный вокзал Архангельска. Обновят фасады, кровлю, инженерные коммуникации, внутренние помещения, сделают новую систему наружного освещения, отремонтируют платформу, построят подземный переход с учетом интересов инвалидов.



Напомним, что в прошлом году на СЖД уже в разной степени обновили несколько платформ и вокзалов в Вологде, Воркуте, Сосногорске, Мантурово, Северодвинске, Коноше, Сыктывкаре.



В частности, в Вологде обновили первую платформу и фасад здания вокзала, в Сосногорске - платформы, в Северодвинске, Коноше, Мантурово, Сыктывкаре благоустроили привокзальную территорию, а в Воркуте отремонтирован залы ожидания, сделали низкий прилавок кассы для удобства инвалидов-колясочников.