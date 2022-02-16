Новый квартал появится в Петрозаводске вместо 10 аварийных домов

Строительство планируется на участке между ул. Северная, Шотмана, Сорокская. 10 аварийных домов Петрозаводска, не попавшие в программу расселения, будут снесены, на их месте возведут новые.



Неоднократно говорилось о необходимости комплексного решения вопроса развития городских территорий. Особенно это касается Зареки, Октябрьского района, где много домов, износ инфраструктуры которых высокий и требует серьезного единого подхода к обновлению. Это коммуникации, жилье, соцобъекты, благоустройство. Начать стоит с локальных участков.



Участок застроят комплексно. Подрядчика начнут искать весной. Победитель тендера разработает проект планировки к концу текущего года. Затем проект рассмотрят на слушаниях до утверждения. Потом застройщик расселит жильцов из аварийных домов, и с каждым будет решаться вопрос переезда индивидуально. Переезд ускорит программа комплексного развития.



Далее дома снесут, построят квартал в едином стиле к 2032 г. Проект долгосрочный.