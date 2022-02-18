В Мурманск по Севморпути доставили модуль весом 12 тыс. тонн

Мурманская область >> Общество >> 18.02.2022

В Мурманск привезли модуль для «Арктик СПГ 2». Он доставлен по Северному морскому пути.

Это был уникальный рейсе «Новатэка». Судно ледового класса доставило технологический модуль весом 12 тыс. тонн из порта Тяньцзинь в Китае.

Уникальность этого рейса в переходе судна по всему Севморпути под проводкой ледокола в феврале в условиях сложной ледовой обстановки. Но специалисты утверждают, что навигация этого года мало чем отличается от прошлогодней. Сопровождал судно ледокол «Атомфлота». Сначала это был один ледокол, потом другой.

Грузовоз вышел из Тяньцзиня 29 декабря и шел по СМП 51 день.

По южному морпути по Суэцкому каналу рейс длился бы 47-55 суток при скорости 11 узлов. Судно, перевозившее груз, было довольно широкое, 43 м, именно по этой причине рейс считается уникальным.

Теперь в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке, модуль установят на основание гравитационного типа проекта «Арктик СПГ 2».





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