Ю. Бездудный обвинил чиновников в формальном подходе в решении проблем Амдермы

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 20.02.2022

В поселке целый год не могут построить пекарню взамен сгоревшей, построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Есть проблема с канализацией в фельдшерско-акушерском пункте.

В Амдерме было 2 пожара, в результате которых сгорел ДК и пекарня. Дом культуры временно разместили в здании ФОК.

Не решена до сих пор проблема производства хлеба. Его привозят 2 раза в неделю. На покупку оборудования из райбюджета Заполярного района выделено 8 млн руб., затем еще 5 млн., но руководство не смогло организовать тендер 2 раза! Оно обратилось в Департамент АПК с просьбой купить и предоставить оборудование для хлебопекарни. Есть договоренность с властями района о приобретении пекарни, доставке ее в навигацию.

Губернатор считает, что можно было для начала купить мини-пекарню в оперативные сроки. Чиновники не могут между собой договориться, а в Амдерму возят хлеб из Воркуты, Каратайки вездеходами и вертолетами.

В ФАП можно было привезти биотуалет, но этого не сделали. Бездудный заявил, что чиновники получают зарплату не для перекидывания проблем друг на друга. Они обязаны оперативно решать проблему хлеба, медицинских услуг, возможности заниматься в спорткомплексе, Доме культуры. Думать надо о жителях, которых всего 300 человек.





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