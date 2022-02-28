Чудотворная икона " Умягчение злых сердец" начала путешествие по храмам Мурманской епархии

Торжественная встреча иконы прошла в храме Новомучеников, Исповедников Церкви Русской (Апатиты) при большом скоплении народа, после прилета святыни в аэропорт.



После вноса в храм у иконы отлужен молебен с акафистом, а каждый молящийся мог приложиться к святыне и быть помазанным ее благоухающим миром. Акафист читался до 22:00, пока приходили горожане.



Икону привез хранитель С. Фомин, который помнит свои предыдущие визиты в Мурманскую область. В этот раз он привез икону, беспокоится за состояние Церкви, паствы.



Как хранитель иконы, С. Фомин объездил много стран, городов, был свидетелем чудес. Наклеенная на оргалит литография из Софрино - одна из известнейших в мире мироточивых икон, простые люди получают исцеление, рождаются дети, строятся храмы. Богородица помогает тем, кто обращается за помощью в созидании.



Свидетелем исцеления стал и настоятель Свято-Вознесенского кафедрального собора Мончегорска протоиерей А. Разинков. Он по благословлению владыки сопровождает хранителя в поездке по епархии. Он же в Италии видел, как ослепшая на один глаз женщина стала видеть.