Практики Мурманской области в области цифровизации транспортной сферы были признаны на федеральном уровне

Мурманская область >> Общество >> 11.03.2022

Регион стал одним из победителей федерального конкурса лучших практик развития городской среды в Арктической зоне России. Об этом рассказали в областном Минтрансе. Региональные специалисты представили на конкурс проект единой платформы управления городским транспортом, которая позволяет собирать и анализировать данные о транспортных потоках в реальном времени. Он был разработан при участии Минтранса, органов местного самоуправления и Министерства цифрового развития.

В рамках платформы уже реализованы 5 из 16 модулей, создающих точную цифровую модель улично-дорожной сети. Она позволяет отслеживать онлайн перемещения более 400 транспортных средств, контролировать почти 90 межмуниципальных маршрутов и прогнозировать развитие транспортной ситуации с учетом произошедших ДТП и других текущих событий. Граждане смогут получать достоверную информацию об общественном транспорте с отображением движения автобусов и маршруток в приложениях «2ГИС» и «Яндекс.Карты».

В областном Минтрансе подчеркнули, что система разрабатывалась исключительно на основе отечественных IT-решений.





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