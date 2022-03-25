Дети Коми чаще стали получать травмы в лагерях

Республика Коми >> Общество >> 25.03.2022

Педиатры не хотят идти работать в лагеря, несмотря на зарплату. За 14 дней, которые длится смена, им платят 35 тыс. руб. В 2018 г. медицинскими специалистами смогли укомплектовать только 8 смен.

Статистика свидетельствует о необходимости медиков в детских лагерях, но в 2021 г. был рост случаев травматизма в лагерях. Зафиксировано 40 травм разной тяжести, несчастный случай, который повлек тяжкий вред здоровью ребенка.

Министр здравоохранения И. Дягилев отмечает нехватку медиков, обусловленных недостатком медиков в республике (поликлиники укомплектованы на 78%, педиатрия - на 56%), запретом на узких специалистов, привлеченных на работу в учреждениях детского отдыха (он начал действовать с 2019 г.).

Предложено повысить зарплату работникам лагерей, привлекать врачей из частных медицинских учреждений.
Почему медики неохотно идут на работу в летние лагеря, сказать сложно. Некоторые не хотят лишней ответственности, потому что дети неосторожные и безответственные. Другие врачи не хотят отказываться от стабильной работы ради дней, в том числе во время своего отпуска.





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