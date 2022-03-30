В НАО состоится этап Всероссийского конкурса профмастерства в сфере соцобслуживания

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 30.03.2022

Поставщиков соцуслуг, работников системы соцобслуживания приглашают принять участие в конкурсе.

Он проводится в 2 этапа. Окружной этап организует Департамент здравоохранения НАО, федеральный – Минтруда и соцзащиты РФ.

Документы представляются в электронном формате через личный кабинет на сайте Минтруда и соцзащиты РФ. Подать заявку на участие можно до 1 апреля.

Участвовать в конкурсе могут работники поставщиков соцуслуг, поставщики соцуслуг из спецреестра НАО.

Конкурс проводят в 15 номинациях, среди которых лучшая практика поддержки семей с детьми в трудной ситуации, по развитию соцсервисов, по поддержке семей с детьми вс ОВЗ, развития стационарозамещающих технологий для оказания помощи детям-инвалидам, практика ухода за инвалидами, организации досуга старшего поколения, сопровождение проживания инвалидов, практика внедрения соцконтракта, «За созидание, долголетие в профессии», «Успех года», «Открытие года», «Стабильность, качество» в трех видах.

Призеры регионального этапа в каждой номинации определятся решением конкурсной комиссии Департамента здравоохранения НАО до июня.





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