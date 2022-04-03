В Сыктывкаре утвердили места отдыха у воды

Республика Коми >> Общество >> 03.04.2022

В 2022 г. сыктывкарцы смогут купаться лишь в 2-х местах.

Горадминистрация постановила, что в городе будет всего 2 места для отдыха у воды летом текущего года. Список небольшой – пляж в Кируль, часть побережья левого берега Серт-Полой (Эжвинский район). Только эти места будут полностью оборудованы, безопасны, под присмотром спасательных служб.

Департамент финадминистрации объявил тендер по выбору подрядчика для подготовки к открытию городского пляжа. Ему предстоит намыть 5000 кубометров песка. Для проведения работ земснарядам приходится брать песок с речного дна. Параллельно с улучшением пляжа проводят дноуглубительные работы.

Заявку на участие можно подать до 8 апреля, а работу выполнить к 5 июня. Изначальная стоимость контракта — 703 тыс. руб.

Администрация города напоминает, что остальные пляжи в городе и области небезопасны по разным причинам, поэтому отдыхать на них опасно, особенно купаться. Здесь может быть загрязненное дно, сильные течения в воде, плохое качество воды и мн. Др. За купание в таких местах ответственность несет сам отдыхающий.





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