В НАО стартовал V Региональный чемпионат «Абилимпикс»

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 04.04.2022

Региональный чемпионат по профмастерству среди инвалидов, лиц с ОВЗ «Абилимпикс» начался в Нарьян-Маре сегодня и продлится до 8 апреля. Его участники - 60 жителей НАО.



Это пятый «Абилимпикс» в округе. Чемпионат позволяет гражданам с инвалидностью определиться с будущей профессией, показать уровень владения компетенциями, и с потенциальными работодателямми в том числе.

Глава Департамента образования НАО А. Пустовалов пожелал участникам ярких побед, правильных решений и оптимизма.

Конкурсные задания можно пройти на 4-х площадках – в Ненецком центре развития образования, Детской школе искусств, школе №3, аграрно-экономическом техникуме им. Волкова, ДК «Арктика».

63 человека соревнуются в категориях для студентов, школьников, специалистов.

Школьники показвают свои умения в резьбе по дереву, изо, актерском искусстве, вязании крючком, шитье, парикмахерском искусстве, флористике, пиццемейкерстве

Студенты соревновнуются в обработке текста, пиццемейкерстве, взрослые участники – в обработке текста, вязание на спицах.

Лучших определят 45 экспертов. В мероприятии задействовано 20 волонтеров.

Победители этапа поедут на нацчемпионат «Абилимпикс» в Москву.





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