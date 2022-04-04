В НАО стартовал V Региональный чемпионат «Абилимпикс»
Региональный чемпионат по профмастерству среди инвалидов, лиц с ОВЗ «Абилимпикс» начался в Нарьян-Маре сегодня и продлится до 8 апреля. Его участники - 60 жителей НАО.
Это пятый «Абилимпикс» в округе. Чемпионат позволяет гражданам с инвалидностью определиться с будущей профессией, показать уровень владения компетенциями, и с потенциальными работодателямми в том числе.
Глава Департамента образования НАО А. Пустовалов пожелал участникам ярких побед, правильных решений и оптимизма.
Конкурсные задания можно пройти на 4-х площадках – в Ненецком центре развития образования, Детской школе искусств, школе №3, аграрно-экономическом техникуме им. Волкова, ДК «Арктика».
63 человека соревнуются в категориях для студентов, школьников, специалистов.
Школьники показвают свои умения в резьбе по дереву, изо, актерском искусстве, вязании крючком, шитье, парикмахерском искусстве, флористике, пиццемейкерстве
Студенты соревновнуются в обработке текста, пиццемейкерстве, взрослые участники – в обработке текста, вязание на спицах.
Лучших определят 45 экспертов. В мероприятии задействовано 20 волонтеров.
Победители этапа поедут на нацчемпионат «Абилимпикс» в Москву.
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