В НАО стартовал V Региональный чемпионат «Абилимпикс»

Региональный чемпионат по профмастерству среди инвалидов, лиц с ОВЗ «Абилимпикс» начался в Нарьян-Маре сегодня и продлится до 8 апреля. Его участники - 60 жителей НАО.







Это пятый «Абилимпикс» в округе. Чемпионат позволяет гражданам с инвалидностью определиться с будущей профессией, показать уровень владения компетенциями, и с потенциальными работодателямми в том числе.



Глава Департамента образования НАО А. Пустовалов пожелал участникам ярких побед, правильных решений и оптимизма.



Конкурсные задания можно пройти на 4-х площадках – в Ненецком центре развития образования, Детской школе искусств, школе №3, аграрно-экономическом техникуме им. Волкова, ДК «Арктика».



63 человека соревнуются в категориях для студентов, школьников, специалистов.



Школьники показвают свои умения в резьбе по дереву, изо, актерском искусстве, вязании крючком, шитье, парикмахерском искусстве, флористике, пиццемейкерстве



Студенты соревновнуются в обработке текста, пиццемейкерстве, взрослые участники – в обработке текста, вязание на спицах.



Лучших определят 45 экспертов. В мероприятии задействовано 20 волонтеров.



Победители этапа поедут на нацчемпионат «Абилимпикс» в Москву.

