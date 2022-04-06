МФЦ открыли в ТРЦ Мурманска

Мурманская область >> Общество >> 06.04.2022

Это не новое отделение, а временно переехавшее в "Форум", пока идет ремонт здания на ул. Хлобыстова.

Отделение работает на 3-м этаже ТРЦ минимум до конца лета. Окна обслуживания сокращены не будут, а горожане смогут получить полный список услуг, в том числе мобилизоваться в армию. Отделение работает во вторник - пятницу с 10.00 до 18.30, в субботу - до 16.00 по записи, воскресенье - выходной.

Третий этаж неудобен для пожилых людей, но это единственное место, которое рассматривалось для временного перемещения центра.

МФЦ в Ленинском округе собираются открыть в сентябре. Внутри обновят интерьеры залов ожидания, организуют детский уголок, места для написания заявлений. Теперь вместо закрытых кабинок установят открытые рабочие столы для специалистов. Цветовая гамма бренда будет в стиле офисов "Мои документы".

Ремонт собираются сделать и в МФЦ на ул. Щербакова. На него отводится 3 месяца, начиная с сентября.

На ремонт всех многофункциональных центров Мурманска было направлено 23,4 млн руб. по программе "Информационное общество".





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