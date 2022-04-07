В Архангельской области формируют запас продуктов на период паводка

Архангельская область >> Общество >> 07.04.2022

Это процесс традиционный. Он проходит в штатом режиме. 

В этом году к опасным территориям, которые могут пострадать от ледохода, отнесено 122 села и города, в которых проживают 49 тыс. человек. 
 
Министр АПК региона И. Бажанова отметила, что мониторинг транспортной доступности, возможности доставки товаров первой необходимости и продуктов осуществляется ежедневно. 

Идет сбор данных о запасах на торговых предприятиях в районах. Информацию передают агентству противопожарной службы Архангельской области. 

Количество запасов в районах такое же, как в 2021 г. В Поморье предусмотрено и возмещение затрат хозяйствующих субъектов за доставку продукции в отдаленную и труднодоступную местность, куда даже в обычное время тяжело добираться.  

В 2022 г. на эти цели выделено 6,6 млн руб., из которых 4,1 млн руб. из областного бюджета. 

Напомним, что вероятное затопление отдельных территорий не за горами. Каждый год оно разное, посколько процесс зависит от погоды и от принятых властями региона мер по предотвращению обширных затоплений. 





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