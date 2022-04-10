На работу пляжных спасателей в Сыктывкаре выделят 1,5 млн руб.

Республика Коми >> Общество >> 10.04.2022

В Сыктывкаре спасателям на несанкционированных местах отдыха выделят около 1,5 млн руб. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Спасатели будут работать 2 месяца в местах несанкционированного отдыха в Эжве, у краснозатонского моста, в Заречье, Чит, Алешино, Нижнем Чове. Будут работать 6 спасательных постов по 2 человека на каждом с 8 утра до 8 вечера. Форма спасателя должна включать головной убор, шорты, футболки, куртки с надписью «Спасатель».

На спасательном посту должен быть автоприцеп с чехлом, спасательная вышка, лодка ПВХ, 2 жилета, 3 спасательных круга, 3 Конца Александрова (это тонкий трос с петлей и поплавками), раскладной стол, 2 раскладных стула, 2 аптечками, бинокь, электромегафон. На посту должен быть пляжный комплект агитации, комплект из ласт, маски и трубки, сигнальный комплект из желтого, красного флага и черного шара.

Горадминистрация Сыктывкара также постановила утвердить список пляжей, мест массового отдыха у водных объектов для открытия летом. В этом списке пляж в Кируль, участок прибрежной полосы протоки Серт-Полой.





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