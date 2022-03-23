В Петрозаводске прошли субботники

Республика Карелия >> Общество >> 17.04.2022

Сотрудники горадминистрации с горожанами провели экоакции в парке Сенаторка, на аллее Карельского Фронта.

Это были первые субботники в этом году. В них принимали участие учащиеся гимназии №17, родители, учителя.

Только у мемориала «Воинам Карельского фронта...» собрали 20 куб. м. листвы, мусора, порубочных остатков. Участие в акции приняли 30 человек. Дети и их родители в парке Сенаторка убрали мусор у моста через р. Неглинка, привели в порядок прилегающую к гимназии территорию.

Активные петрозаводчане и сами могут организовать субботники, для чего надо заранее согласовать дату с горадминистрацией. Также можно договориться о предоставлении инвентаря, времени вывоза мусора. Но можно проводить субботники и своими силами.

Важно учесть, что все ТКО, собранные в рамках акции, должны быть собраны в мусорные пакеты, размещены в одной локации на территории проведения экомероприятия. Это важно для того чтобы приехавшая за мусором машина забрала пакеты в одном месте, а не собирала их по всей территории.





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