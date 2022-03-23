Здание и площадь на морском вокзале Мурманска планируют передать в собственность региона
Объекты морвокзала планируют передать в госсобственность Мурманской области из федеральной собственности. Список недвижимого имущества планируют утвердить на заседании Мурманской облдумы.
Зампредседателя облдумы Е. Никора считает, что сейчас объект используется не эффективно, поэтому с 2020 г. правительство подавало запросы на получение площади морвокзала в собственность, как и части здания морвокзала. 1-3 этажи этого здания передаются в собственность региона, как и площадь у морвокзала. В собственность переходит интересная точка притяжения. Здесь можно будет проводить мероприятия, можно благоустраивать площадь. Там снова под Новый год будет стоять елка, можно будет проводить фестивали и концерты.
Если депутаты поддержат эту инициативу, здание и площадь передадут Минимущества МО, а губернатор, правительство региона далее определят функционал объектов. В здании разместят бары, кафе, выставочные/офисные пространства.
В федеральной собственности будет причалы, 4-й этаж здания морвокзала, на котором находится "Администрация морских портов".
Рекомендуем по теме:
Вологодская область намерена увеличить поставки молочной продукции на рынки Санкт-Петербурга и Москвы
Карелия предлагает сформировать федеральный проект с целью защиты Ладожского и Онежского озер
Жители Сыктывкара поделились списком антикризисных закупок
На съезде оленеводов НАО собрались делегаты из отраслевых хозяйств округа
В Архангельской области спешно готовятся к выпуску химических реагентов для производства бумаги
Учителем года в Петрозаводске стала Н. Усова из лицея № 1
В 2023 г. закончится ремонт гимназии им. Пушкина в Сыктывкаре