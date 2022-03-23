Здание и площадь на морском вокзале Мурманска планируют передать в собственность региона

Объекты морвокзала планируют передать в госсобственность Мурманской области из федеральной собственности. Список недвижимого имущества планируют утвердить на заседании Мурманской облдумы.



Зампредседателя облдумы Е. Никора считает, что сейчас объект используется не эффективно, поэтому с 2020 г. правительство подавало запросы на получение площади морвокзала в собственность, как и части здания морвокзала. 1-3 этажи этого здания передаются в собственность региона, как и площадь у морвокзала. В собственность переходит интересная точка притяжения. Здесь можно будет проводить мероприятия, можно благоустраивать площадь. Там снова под Новый год будет стоять елка, можно будет проводить фестивали и концерты.



Если депутаты поддержат эту инициативу, здание и площадь передадут Минимущества МО, а губернатор, правительство региона далее определят функционал объектов. В здании разместят бары, кафе, выставочные/офисные пространства.



В федеральной собственности будет причалы, 4-й этаж здания морвокзала, на котором находится "Администрация морских портов".