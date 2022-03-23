За кинотеатром "Ленком" в Вологде обустраивают площадку для отдыха

В настоящее время за кинотеатром находится стихийная парковка. О преобразовании прилегающей площадки в современное общественное пространство сообщил мэр Вологды С. Воропанов.



Он утверждает, что новая площадка будет удобная и экологичная, поскольку все наполнение постараются сделать из дерева. Между «Ленкомом» и отелем «Золотой Якорь» будет локация для отдыха постояльцев.



Из дерева сделают настил, места для сидения, кашпо для растений. Такая концепция вписывается в концепцию ЭкоВологды. Проект реализуют к лету.



Здесь установят разной формы скамейки и лежаки, сцену, сделают зону велопарковки. Асфальта не будет, все будет покрыто гравием и деревянными настилами. Рядом будет работать кафе.



Этот проект разработали архитекторы из Лаборатории городской среды и студенты кафедры архитектуры ВоГУ. Лаборатория приложила усилия к преобразованию нового бульвара на ул. Пирогова, Осановской рощи и строительству Рождественского парка. В текущем году она будет курировать реконструкцию Затоновского пляжа.