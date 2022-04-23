Здание судебно-медицинской экспертизы строят в Петрозаводске

Бюро судебно-медицинской экспертизы переедет в построенное здание. К его возведению приступили в районе Высотного проезда (мкр Древлянка). В настоящий момент там подводят сети, делают фундамент.



Отдел Бюро СМЭ, морг сейчас работают в исторической части Петрозаводска, на набережной Онежского озера. Это не устраивает горожан и туристов. Используемые помещения не соответствуют требованиям Минздрава, поэтому новое здание необходимо.



Размещение в новом здании отдела судебно-медицинской экспертизы с гистологической лабораторией позволит проводить исследования лучше, с применением современных технологий, объединить все подобные исследования в Карелии. Будет соблюдаться преемственность этапов проведения экспертиз. Сдать здание планируют в 2023 г.



Бюро строит «Строительное предприятие №1» за 328 млн руб. Подрядчик возведет монолитную двухэтажку к декабрю 2023 г. Глава Карелии А. Парфенчиков считает, что подрядная организация хорошо себя зарекомендовала. Ранее она построила дом для переселенцев из ветхого жилья в Коргопле.

