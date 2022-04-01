Во время весеннего половодья НАО будет сотрудничать с соседними регионами
Межрегиональное взаимодействие налажено с Коми, Архангельской областью, о чем рассказал губернатор Ю. Бездудный.
Заблаговременно началась подготовка к половодью совместно с госвластью соседних регионов. Создана рабочая группа с целью взаимодействия, принятия согласованных решений с Коми. Эта группа создается каждый год для отслеживания ледохода на р. Печора по Коми и до границ НАО.
Если будет необходимо ввести режим ЧС межмуниципального или регионального уровня в период половодья привлекут специалистов из Архангельска для проведения взрывных работ.
В феврале было направлено обращение в Правительство АО по оказанию помощи в проведении взрывных работ. Подписан порядок сотрудничества, и если будет затор льда, специалисты приедут в НАО.
С 25 апреля в НАО ввели режим повышенной готовности на время половодья. До его окончания будет усилен контроль за окружающей средой, проводиться мониторинг природных явлений, сбор и обработка данных о прогнозируемых ЧС и информирование населения. При необходимости введут дежурство 24/7, восполнят резервы матресурсов.
Вскрытие льда, прохождение ледохода ожидается в срок, близкий к среднемноголетнему. В Нарьян-Маре ледоход ожидается 26 мая. В НАО к действующим гидрологическим постам, который сейчас 8, добавят 13 дополнительных для безаварийного прохождения половодья на Печоре.
Рекомендуем по теме:
Генеральный поставщик сырья на АЦБК создаст новый лесопитомник в Архангельской области
3 колледжа Череповца получили 341 млн руб. за счет проекта "Профессионалитет"
Учителем года в Петрозаводске стала Н. Усова из лицея № 1
В 2023 г. закончится ремонт гимназии им. Пушкина в Сыктывкаре
В Мурманске избран новый глава
В Сыктывкаре утвердили места отдыха у воды
4,5 тыс. заявлений о зачислении в 1-й класс получили школы Петрозаводска