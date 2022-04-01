Во время весеннего половодья НАО будет сотрудничать с соседними регионами

>> Общество >> 26.04.2022


Межрегиональное взаимодействие налажено с Коми, Архангельской областью, о чем рассказал губернатор Ю. Бездудный.

Заблаговременно началась подготовка к половодью совместно с госвластью соседних регионов. Создана рабочая группа с целью взаимодействия, принятия согласованных решений с Коми. Эта группа создается каждый год для отслеживания ледохода на р. Печора по Коми и до границ НАО.

Если будет необходимо ввести режим ЧС межмуниципального или регионального уровня в период половодья привлекут специалистов из Архангельска для проведения взрывных работ.

В феврале было направлено обращение в Правительство АО по оказанию помощи в проведении взрывных работ. Подписан порядок сотрудничества, и если будет затор льда, специалисты приедут в НАО.

С 25 апреля в НАО ввели режим повышенной готовности на время половодья. До его окончания будет усилен контроль за окружающей средой, проводиться мониторинг природных явлений, сбор и обработка данных о прогнозируемых ЧС и информирование населения. При необходимости введут дежурство 24/7, восполнят резервы матресурсов.

Вскрытие льда, прохождение ледохода ожидается в срок, близкий к среднемноголетнему. В Нарьян-Маре ледоход ожидается 26 мая. В НАО к действующим гидрологическим постам, который сейчас 8, добавят 13 дополнительных для безаварийного прохождения половодья на Печоре.





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